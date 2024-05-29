تفاصيل شخصية محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "أسد"

يعيش الفنان محمد رمضان حالة من النشاط الفني، في الوقت الحالي، حيث يواصل تحضيره للكثير من الحفلات الفنية، بالإضافة إلى عددٍ من الأعمال السينمائية، من بينهم فيلمه "أسد أسود"، الذي أصبح اسمه بعد التعديل "أسد".

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن تفاصيل شخصية الفنان محمد رمضان ضمن فيلم "أسد"، الذي سيكون أحد العبيد الذي يكون اسمه "علي بن محمد الفارسي"، الذي يٌقرر أن يثور على الجيش العباسي.

أبطال وصنّاع فيلم أسد لـ محمد رمضان

فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

تفاصيل فيلم محمد رمضان الجديد

وسيقدم رمضان فيلمًا جديدًا سوف يتعاون خلاله مع بطلى الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، على أن يتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد، التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.