الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني.. والبلشي: "مصر حاضرة"

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم، يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.



بدأ المؤتمر بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

أعقب ذلك مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة عدد من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، سأكرر أمنية الشهيد المصرية عبدالله رمضان العشري الأخيرة قبل استشهاده: "أتمنى الهدوء التام لغزة"، مطالبًا الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الحدود المصرية.



وأضاف البلشي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي:"ليس أمامنا غير أننا نعظم كل شهيد. عظم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الشام، عظم شهيدك على كل الأرض فلسطينية عظيم الشام، عظم شهيدك على كل أرض عربية:".

وأكد، أن الدولة المصرية كانت على طول الخط حاضرة في قلب الصراع العربي الصهيوني، والدم المصري كان حاضر، مشيرًا إلى أن اليوم هو يوم الصحافة الفسطينية، لتوثيق أكبر جريمة التي ارتكبها الصحفيين في حق الشعب الفلسطيني، وفي حق الصحفيين، وأن الأرقام كبيرة ومفجعة فنحن نتحدث اليوم عن ما يقارب ٤٠ ألف شهيدًا أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو ١٥٠ ألف مصاب.

وقال: "نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم أنتم من صنتهم كرامتنا خلال الشهور الماضية ومعكم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية تحية لكل جندي مصري ومواطن ومقاوم فلسطين، مازال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا في حرية وكرامة من أجل الشعب العربي كله".