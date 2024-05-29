محافظ المنيا يبحث مع نواب البرلمان مشكلات القطاعات الخدمية (صور)

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، بحضور النواب: العمدة عثمان ومجدى ملك وأشرف الأحمداوي ومصطفى فتح الباب ومحمد مصطفى والدكتور هانى عبد الشهيد.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات.

من جانبهم، أشاد النواب بالجهود المبذولة من قبل محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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