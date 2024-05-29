خبيرة اقتصادية تفند قرار تحريك أسعار الخبز المدعم (فيديو)

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنه لم يتم تحريك أسعار الخبز المدعم أو أي سلع أساسية داخل الدعم منذ فترة طويلة، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، سواء بشأن ارتفاع أسعار توريد القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الزيادة في عدد السكان وارتفاع معدل الاستهلاك، الأمر الذي يحمل الدولة العديد من الأعباء.

وأضافت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تهتم بمد شبكة الرعاية الاجتماعي، من خلال رفع الرواتب الشهرية والبنود الأخرى مثل الاهتمام بالصحة والتعليم، الأمر الذي يسبب عجزا عميقا في الموازنة العامة للدولة، ولكن الهدف الرئيسي هنا هو الحفاظ على الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة والأزمات الجيوسياسية بالمنطقة.