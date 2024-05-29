الأربعاء 29 مايو 2024
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“الضويني” يتفقد لجان اختيار حملة الماجستير للاستعانة بهم في رواق الأزهر

جريدة الدستور

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، مقر لجان إجراء المقابلات الشخصية - التخصصية والفكرية - لحملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالأزهر، بالجامع الأزهر، للاستعانة بهم في برامج الرواق الأزهري.

رافقه خلال الجولة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد الضويني، خلال الجولة، أن الزيارة تأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر لضمان جودة التعليم بالرواق الأزهري، والتزامه بتقديم تعليم عالي الجودة في إطار القيم والمبادئ الإسلامية، معربا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للجامع الأزهر في سبيل الارتقاء بعملية التعليم وتحقيق أهدافها المرجوة.

وقام وكيل الأزهر بمتابعة حلقات القرآن الكريم بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، مقدما الشكر لمسؤولي الرواق الأزهري وكل العاملين به في الجامع الأزهر، معربًا عن تقديره لكل ما يبذلونه من جهد في خدمة كتاب الله -عز وجل- التي هي أسمى خدمة وأرقى عمل، وأن الإقبال على أروقة الجامع الأزهر ترجمة حقيقة لثقة الناس في الأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقال عبد المنعم فؤاد، إنه وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفي إطار التوسع في أنشطة وبرامج الرواق الأزهري، يجري الجامع الأزهر الاختبارات الدورية والمقابلات المستمرة لاختيار أفضل المشاركين في مختلف التخصصات وذلك للنهوض بتجربة الرواق الأزهري، ومن المتوقع أن يتم تقييم المتقدمين في المقابلات الشخصية بناءً على مهاراتهم وخبراتهم الأكاديمية، وقدرتهم على التواصل وتبسيط المفاهيم العلمية، وقدرتهم على البحث والتحليل في مجالاتهم.

من جهته، أكد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه المقابلات الشخصية تأتي في إطار استراتيجية الجامع الأزهر لجذب والاستفادة من الكوادر الأكاديمية المتميزة وتمكينها من المساهمة في تطوير التعليم والبحث العلمي بالرواق الأزهري. 

وأضاف: "نحن نسعى للاستفادة من خبرات حملة الماجستير والدكتوراه المتميزين لتعزيز جودة التدريس وتحسين المستوى التعليمي بالرواق الأزهري، وتعد هذه الخطوة الجديدة خطوة هامة في سعي الجامع الأزهر لتعزيز مكانته وتحقيق التفوق الأكاديمي في مجال التعليم الإسلامي".

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر إجراء المقابلات الشخصية - العاملين بالأزهر

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