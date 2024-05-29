الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
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كبابجي شهير يطلق مبادرة أرخص كيلو لحمة في مصر بمناسبة عيد الأضحي (بث مباشر)

أيام قليلة تفصلنا عن  عيد الأضحى المبارك، والذي يبحث فيه العديد من المواطنين على شراء اللحوم الحمراء والأضاحي والتي تعتبر أساس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 هـ في مصر رسميًا يوم السبت 15 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، أي بواقع 6 أيام، وبذلك يكون قد تبقي على عيد الاضحي ما يقرب من 16 يوما.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر إطلاق أكبر مبادرة لبيع أرخص كيلو لحم حمراء لدى أحد اشهر المطاعم في مصر تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

ولمشاهدة مزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة الفيديو التالي.

مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى

مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى
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