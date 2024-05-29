الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: الرصيف العائم تضليل أمريكى للرأى العام العالمى بخصوص المساعدات

حماس
حماس

قال قيادي بحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إن الرصيف الأمريكي العائم تضليل للرأي العام العالمي بخصوص المساعدات الإنسانية.

وأضاف القيادي في الحركة، في تصريحات له مساء اليوم، أن الرصيف الأمريكي العائم هدفه التغطية على دعم واشنطن للاحتلال بالسلاح.

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حماس تستنكر تجاهل إدارة بايدن مجازر الاحتلال فى رفح وتحملها المسئولية

وأكد أن الرصيف البحري لم يقدم أي مساهمة عملية في التخفيف من الأزمة الإنسانية، والمجاعة تزداد انتشارا في كامل قطاع غزة بسبب الحصار المستمر.

وأشار إلي أن الحديث الدولي والإقليمي عن إدخال المساعدات ليس له انعكاس حقيقي على المجاعة في القطاع.

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"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

وشدد القيادي بحركة حماس علي أن المطلب الأساس سيبقى فتح جميع المعابر البرية للقطاع وإدخال كل الاحتياجات اللازمة.

حماس تستنكر تجاهل إدارة بايدن لمجازر الاحتلال فى رفح 

وأدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التعامي وإنكار المجازر المروعة التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم ضد النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت حماس، في بيان الأربعاء، إن ما صرح به جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الكيان الإسرائيلي لم يتجاوز حتى الآن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس جو بايدن، يشير بوضوح إلى استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين وتواطئها في قتلهم، لا سيما مع ظهور تحقيقات أولية تشير إلى أن القنابل المستخدمة ضد النازحين هي قنابل وذخائر أمريكية الصنع.

وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن هذه المجازر المروعة، داعية إياها إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، ووقف شراكتها في قتل الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، في وقت سابق اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تصفية القطاع الصحي في مدينة رفح وشمال قطاع غزة، داعيًا إلى إدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية عاجلة إلى رفح وشمال غزة.
وتابع: "إمكانياتنا غير قادرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

حركة حماس الرصيف الأمريكي المساعدات الإنسانية واشنطن الأزمة الإنسانية قطاع غزة

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