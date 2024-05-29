الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم" تبدأ مشروع دمج ذوي الهمم بـ 200 مدرسة في أسوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا حول الدمج الشامل بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بمحافظة أسوان ؛ وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

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وشهد المؤتمر استعراض برنامج الدمج الشامل وعدة تداخلات، تشمل برامج دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى مدارس التعليم العام طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وبرنامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، بالإضافة إلى برنامج جودة البيئة المدرسية والحماية والحوكمة، والمياة والاصحاح البيئي، ومن المقرر بدء تنفيذ تلك التدخلات من شهر مايو الجاري.

وناقش المؤتمر مفهوم الدمج الشامل وعرض البرنامج والتداخلات المستهدفة والدروس المستفادة مما سبق تنفيذه فى المديريات السابق استهدافها، كذلك تناول الأدوار والمسؤوليات ونظام المتابعة والتقييم والتوثيق.

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انطلاق البرنامج في عدد من المحافظات 

ويستهدف المشروع 200 مدرسة بأسوان على مستوى الخمس إدارات التعليمية كبداية لانطلاق البرنامج في عدد من المحافظات.

والجدير بالذكر أن مفهوم نظام الدمج الشامل هو التكامل التعليمي والاجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة للحصول على أفضل الخدمات التعليمية والاجتماعية وإتاحة فرص التعليم الجيدة التي يحتاجوا إليها فى نظام التعليم العام والتعليم الفني وهو من أهم الوسائل وأنسبها لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وسحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية أسوان، وأميرة فؤاد رئيس قسم التعليم باليونسيف.

الدكتور رضا حجازي الدمج الشامل ذوى الاحتياجات الخاصة محافظة أسوان البيئة المدرسية ذوي الإعاقة

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