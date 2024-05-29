موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني والتي يتطلع فيها كل فريق لحصد اللقب الأغلى في القارة الأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

يسعى ريال مدريد لمواصلة سيطرته على البطولات الأوروبية، عندما يلتقي مع بوروسيا دورتموند على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة مساء السبت المقبل الموافق الأول من يونيو 2024.

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القناة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة القناة بكل سهولة عبر قناة بين سبورت 1 على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

كيف وصل ريال مدريد مدريد وبوروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا

ونجح ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (14 مرة)، في التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي أمام بايرن ميونخ. بعد تعادل مثير في مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 2-2، أظهر الملكي قوته في الإياب على ملعب أليانز أرينا وحقق فوزا هاما بنتيجة 2-1 ليتأهل ريال مدريد إلى النهائي بمجموع 4-3، في رحلته للبحث عن البطولة الخامسة عشر.

كما نجح بوروسيا دورتموند في خطف بطاقة التأهل للنهائي من باريس سان جيرمان، حيث حقق أسود الفيستيفاليا فوزا ثمينا في مباراة الذهاب على ملعب إيدون بارك بنتيجة 1-0.

وفي مباراة الإياب، حافظ بوروسيا دورتموند على نفس النتيجة لتكون مجموع المباريات 2-0.



