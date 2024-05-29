عواصف رعدية وطقس قاسي يضرب اجزاء من الولايات المتحدة

ضربت عواصف رعدية شديدة ولاية تكساس مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع

تسببت الرياح القوية للإعصار في انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من 650 ألف مبنى في منطقة دالاس الكبرى.

وسلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء على العواصف الرعدية الشديدة التي تواجه ولاية تكساس، مشيرة الى ان الطقس لقاسي الذي ضرب اجزاء من الولايات المتحدة الامريكية وخاصة تكساس تشهد مرة اخرى انقطاع الكهرباء.

ويستمر الطقس القاسي في ضرب أجزاء من الولايات المتحدة، وخاصة ولاية تكساس، التي تشهد مرة أخرى انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من 650 ألف مبنى.

اندلاع عواصف تسببت في دمار للسكان

تشهد السهول الكبرى والمناطق الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة اندلاع عواصف تسببت في دمار للسكان المحليين، لا تزال الولايات الواقعة في أقصى الشمال مثل مونتانا وجنوبًا مثل تكساس تتصارع مع آثار الطقس الذي تسبب في أضرار للممتلكات وتعطيل الحياة، وفي بعض الحالات، أودى بحياة أشخاص.

وفي شمال تكساس، استيقظ سكان دالاس والمناطق المحيطة بها بدون كهرباء يوم الثلاثاء بعد عواصف رعدية شديدة مصحوبة برياح بقوة الإعصار، ولم تعد بعد.

وتتوقع شركة أونكور، شركة توزيع الكهرباء الرئيسية في المنطقة، أن تتم استعادة الطاقة في الغالب بحلول مساء الجمعة أو السبت في المناطق الأكثر تضررا.

وقالت الشركة إن الكهرباء عادت بالفعل لنحو 340 ألف عميل حتى يوم الأربعاء.

وضربت العواصف أيضًا المناطق الواقعة جنوبًا في هيوستن. قُتل شخص واحد على الأقل، يبلغ من العمر 16 عامًا، يوم الثلاثاء في منطقة ماجنوليا القريبة في موقع بناء خلال الطقس القاسي.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يعرض الأشخاص الضعفاء في المنطقة لخطر الإجهاد الحراري - أو ما هو أسوأ من ذلك، ضربة الشمس.

وألغت المناطق التعليمية في جميع أنحاء الولاية الدراسة يوم الأربعاء.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية الوطنية سكان المناطق المتضررة من “شرب الكثير من السوائل، والبقاء في غرفة مكيفة، والبقاء بعيدا عن أشعة الشمس وفحص الأقارب والجيران.