أحمد أبوزيد: تحمست لتقديم صدفة منذ أول مقابلة لريهام حجاج

أعرب الفنان أحمد أبوزيد عن حماسه للمشاركة في مسلسل "صدفة"، مؤكداً أنه يعتبر نفسه محظوظاً للتواجد في عمل بهذا الحجم ومع نجوم كبار وتحت إشراف المخرج الكبير سامح عبدالعزيز.

وأشار إلى أن بداية التعاقد على العمل كانت بعد اتصال من المنتج الفني صبري السماك الذي طلب منه حضور اجتماع في الشركة.

وتابع خلال ندوته في الدستور قائلًا: "قابلت في الشركة النجمة ريهام حجاج التي تحدثت معي عن الدور، وشعرت أنها ملمة بكل تفاصيل الدور وبالعمل ككل، وجعلتني أشعر بحالة المسلسل وتحمست جدا بالتعاون معها ومع كافة أبطال صدفة".

أبوزيد يتحدث عن اشتراكه في صدفة

أشار أبوزيد إلى أن شخصية صلاح صاصا كانت مليئة بالتفاصيل التي ظهرت بوضوح بالنسبة له عند قراءة النص ومع التصوير، وأثنى على وضوح رؤية وتفاصيل ملامح الشخصية التي كانت ملفتة للنظر.

وأشاد بنجاح الشخصية في الشارع وسط الناس، حيث كان الجميع يشيدون بأدائه ويتحدثون عن دوره وشخصيته في المسلسل. وأعرب عن فخره الشديد وسعادته الكبيرة بذلك، مما حفزه لتقديم المزيد من الأعمال التي تلامس قلوب الجمهور وتعالج قضاياهم بالطريقة التي تشكر فيها سامح عبدالعزيز على إبراز هذه الشخصية بمهاراته الإخراجية الرائعة.