عبر "إنستجرام".. بشرى تنشر صورة لها من مؤتمر رقمنة ذكريات الفنانين

نشرت الفنانة بشرى، مجموعة من الصور أثناء تواجدهم في مؤتمر حفظ ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وكتبت بشرى على الصور التي شاركتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام”، قائلة: "صورة جماعية أمس من المؤتمر الصحفي للتعرف الخاص بحفظ ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي، بحضور كوكبة من الفنانين والنجوم".

وحضر المؤتمر مجموعة من الفنانين، من ضمنهم الفنانة مروة عبدالمنعم، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد علي رزق، وداليا البحيري، وداليا مصطفى، وصفاء الطوخي، ولقاء الخميسي، وإلهام شاهين، وسوزان نجم الدين، وأحمد شاكر، ولقاء سويدان، وشيري عادل، ومحمود حميدة.