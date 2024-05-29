الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز

مباحث دراو تفك لغز مقتل سيدة داخل منزلها بأسوان

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

نجحت مباحث شرطة دراو، شمال أسوان فى فك لغز العثور على سيدة بها طعنات بـ"سلاح أبيض" داخل منزلها بقرية بنبان وتم نقلها للمشرحة، لعرضها على الطبيب الشرعى لاتخاذ اللازم.

ووردت معلومات إلى الرائد محمد الشيخ، معاون أول رئيس مباحث مركز شرطة دراو، تفيد  بتواجد قاتل شقيقته واختبائه فى أحد المنازل بقرية بنبان وعلى الفور تمكنت قوة برئاسة النقيب الرائد محمد الشيخ، محمد الزنط من القبض على القاتل. 

تفاصيل حول الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها وبها طعنات بـ "سلاح أبيض". 

على الفور، انتقل ضباط مباحث دراو شمال أسوان إلى مكان الواقعة، وتم نقلها إلي المشرحة وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية التى أجرتها رجال المباحث مركز دراو أفادت أن السيدة هى وشقيقها بينهما خلافات أسرية دائمة. 

وبمعاينة السيدة المقتولة، تبين أن الجثة بها طعن بـ“سلاح أبيض” ومع تكثيف الجهود تبين أن القاتل هو شقيقها.

وتمت إجراءات إيداع السيدة بمشرحة دراو شمال محافظة أسوان، تحت تصرف النيابة للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة. 

واختفى المتهم بقتل شقيقته بأحد الأماكن، ولكن تم تكثيف الجهود من قبل رجال المباحث حتى تم تحديد مكانه بتواجده داخل منزل بمركز بنبان، وتم تشكيل قوة أمنية وتم إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقته.

وبعد إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف المتهم بأنه قتل شقيقته بسبب نشوب خلافات أسرية بينهم وقام بطعنها بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

مركز شرطة دراو مقتل سيدة خلافات أسرية طعنات سلاح أبيض أسوان

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