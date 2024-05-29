مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل ظلت لسنوات طويلة دولة فوق القانون

قال نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إنه على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال حماية المدنيين.

وأضاف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يقترف جرائم حرب يوميًا.

وأشار نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء والعالم مطالب بإجبارها على وقف عدوانها، موضحًا أن إسرائيل دمرت كل شىء وكافة مقومات الحياة في قطاع غزة.

وأكد نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن: اعتماد مشروع القرار الجزائري سيكون خطوة هامة نحو وقف إطلاق النار الفوري، موضحًا أن إسرائيل ظلت لسنوات طويلة دولة فوق القانون.