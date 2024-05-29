الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس أب وابنه لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالجيزة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك ورشة خراطة ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وضبطت الأجهزة الأمنية مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها (30 سلاح أبيض "مطواة"- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع).

النيابة العامة حبس مالك ورشة خراطة إدارة ورشة حدادة تحريات المباحث الجنائية حوادث الدستور

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