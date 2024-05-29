الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول يونيو.. الداخلية تطلق المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد"

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد"

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارًا من 1 يونيو 2024 ولمدة شهر، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.

حيث تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية كلنا واحد عيد الأضحى المبارك مستلزمات الأسرة المصرية السلع الغذائية

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