الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بن جامع": تقدمنا مع المجموعة العربية بمشروع قرار ونأمل أن يحصل على دعم

عمار بن جامع، الممثل
عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة

قال عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إنه بناء على تعليمات رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوًا مسئولًا في مجلس الأمن الدولي، وكذلك بدعم من المجموعة العربية قررت أن تتقدم بمشروع قرار يحث فيه الجميع بهذا المجلس على تحمل مسئولياتهم، ونتمنى أن يحصل مشروع القرار الموجز على دعم من كل أعضاء هذا المجلس، مؤكدًا إلى أننا بحاجة إلى مجلس موحد الصف.

وأضاف بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا إذا انتظرنا إلى السلطة القائمة بالاحتلال أن تلتزم طواعية بالقوانين الدولية وبقرارات مجلس الأمن هو أمل لا طائل منه، وقد أوضحت سلطات الاحتلال أنها لن تمتثل للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبدلًا من ذلك فإنهم يواصلون التستر على جرائم القتل ويرتكبون ما يطلقون عليه أخطاء جسيمة.


وأكد، أن مجلس الأمن هذا مسئول بموجب المادة الرابعة والتسعين بفقرته الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عن كفالة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ونحن نطالب بأن يضطلع المجلس بمسئولياته القانونية.


وأوضح، أن السياسات الحالية للسلطة القائمة بالاحتلال تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم، وتحقيق هذا الهدف من خلال تقرير المصير، وبحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل صمودهم، فإن الحياة في فلسطين تصبح أمرًا لا يطاق.


وتابع: "إننا نشهد هجمات متكررة على أونروا وهي منظمة ذات دور حيوي لمساعدة اللاجئين وتأكيد حقهم في العودة لديارهم، وبعد الفشل مؤخرًا في تشويه سمعة الوكالة، فإن السلطات القائمة بالاحتلال اقترحت مشروع قانون لتصنيف هذه الوكالة كمنظمة إرهابية وإزالتها كلية من الأراضي المحتلة".

القاهرة الإخبارية الجزائر مجلس الأمن المجموعه العربيه قطاع غزة محكمة العدل الدولية جرائم القتل الامم المتحدة لإحتلال فلسطين

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