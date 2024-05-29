الحرية المصري: نحتاج توفير دعم للتعليم المهني والصناعات والحرف اليدوية

الصالون النقاشي للحماية الاجتماعية..

شارك النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، بالصالون النقاشي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، اليوم، بمشاركة لفيفً من قيادات الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمختلف "التيارات السياسية"، مؤكدا أن اللقاء عبر عن العديد من الآراء البناءة التي تحمل روئ للمستقبل البعيد تساهم في نقلة كبيرة في مستقبل مصر الجديدة.

وقال مهنى، خلال الصالون النقاشي، إنه يرى من وجهة نظره أنه يجب توفير الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للتعليم والحرف المهنية وإخراج جيل لديه الوعي والفكر والثقافة، وايضا دعم الصناعات الحرفية من خلال عدد من المدارس ومراكز التدريب، ودعم الفلاحين حتى يتثنى لهم أن يعيشوا حياة كريمة وتضمن مستقبل ابناؤهم ويجدوا ما يستندون عليه فيما بعد.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يقترح مشروع انشاء القرى المنتجة للمحافظات، خاصة وأن هناك بعض المحافظات تشتهر ببعض الصناعات الحرفية ومن خلال هذا يمكن أن يتم خلق جو عام منتج يعمل فيه جميع الفئات حتى السيدات تستطيع في هذا الوقت أن تعمل من خلال المنزل وهي تتابع أعمالها المنزلية وتكون الأسرة بأكملها منتجة.

وأتم: لذلك اطالب بتوفير الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم ومجالاته، وايضا التدريب على الصناعة اليدوية والحرفية، ودعم الصناعات الكبيرة والصغيرة، حتى يتم إنتاج جيل يعرف معنى العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن الدعم على السلع الغذائية يجب أن يشمل الأسر الاكثر احتياجا ولديها عدد كبير من الأطفال لا تستطيع أن تنفق عليهم ولكن علينا أيضا أن ندعمهم بالعلم والعمل وأن نقدم لهم مهنة تعيش معهم ويستطيعون العيش من خلالها في المستقبل.