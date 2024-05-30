الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30 مايو 2024

مواد البناء
مواد البناء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، مع وجود بعض التغيرات الطفيفة في بعض العلامات التجارية الا أنها لم تؤثر على السعر الأساسي الذي يتم التعامل به في سوق مواد البناء.

 

ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر والتي تختلف من شركة لشركة ومن موزع لموزع وكذلك تختلف وفق المحافظات الحدودية.


سعر حديد عز اليوم

يعتبر حديد عز الأكثر انتشارًا في سوق العمران المصري لذلك هو الأكثر في معدلات البحث ويأتي سعره كالتالي للموزع 40،700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 

والسعر الإسترشادى لبيع تجار الجملة 41،718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن، والسعر الإسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42،165 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

 

سعر الحديد اليوم في مصر 
حديد المصريين 41،000 جنيه
حديد بشاى 41،000 جنيه
حديد المراكبى 41،000 جنيه
حديد الجيوشي 39،000 جنيه
حديد العتال 39،000 جنيه
حديد عطيه 38،500 جنيه
حديد المعادى 38،000 جنيه
حديد الكومى 38،000 جنيه
حديد مصر ستيل 38،000 جنيه
حديد بيانكو 38،000 جنيه
حديد سرحان 38،000 جنيه
حديد العشري 37،500 جنيه

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سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 1،970 جنيه
اسمنت السهم 1،940 جنيه
أسمنت الفهد 1،920 جنيه
أسمنت وادي النيل 1،930 جنيه
العسكري بني سويف 1،950 جنيه
أسمنت المسلح 2،000 جنيه
جنوب الوادي 1،930 جنيه
أسمنت المخصوص 1،950 جنيه
أسمنت السويس 1،990 جنيه
أسمنت السويدي 2،100 جنيه
أسمنت العسكري 1،950 جنيه
أسمنت النصر 1،920 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه
أسمنت حلوان 1،980 جنيه
أسمنت المنيا 1،950 جنيه
أسمنت المهندس 2،160 جنيه
أسمنت تايتان 1،970 جنيه
أسمنت المصري 1،940 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،030 جنيه
أسمنت الصعيد 1،990 جنيه
أسمنت أسيوط 2،130 جنيه
أسمنت المصريين 2،060 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه
أسمنت البرج 2،210 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،270 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،350 جنيه

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