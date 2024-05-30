أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30 مايو 2024

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، مع وجود بعض التغيرات الطفيفة في بعض العلامات التجارية الا أنها لم تؤثر على السعر الأساسي الذي يتم التعامل به في سوق مواد البناء.

ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر والتي تختلف من شركة لشركة ومن موزع لموزع وكذلك تختلف وفق المحافظات الحدودية.



سعر حديد عز اليوم

يعتبر حديد عز الأكثر انتشارًا في سوق العمران المصري لذلك هو الأكثر في معدلات البحث ويأتي سعره كالتالي للموزع 40،700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

والسعر الإسترشادى لبيع تجار الجملة 41،718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن، والسعر الإسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42،165 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

سعر الحديد اليوم في مصر

حديد المصريين 41،000 جنيه

حديد بشاى 41،000 جنيه

حديد المراكبى 41،000 جنيه

حديد الجيوشي 39،000 جنيه

حديد العتال 39،000 جنيه

حديد عطيه 38،500 جنيه

حديد المعادى 38،000 جنيه

حديد الكومى 38،000 جنيه

حديد مصر ستيل 38،000 جنيه

حديد بيانكو 38،000 جنيه

حديد سرحان 38،000 جنيه

حديد العشري 37،500 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 1،970 جنيه

اسمنت السهم 1،940 جنيه

أسمنت الفهد 1،920 جنيه

أسمنت وادي النيل 1،930 جنيه

العسكري بني سويف 1،950 جنيه

أسمنت المسلح 2،000 جنيه

جنوب الوادي 1،930 جنيه

أسمنت المخصوص 1،950 جنيه

أسمنت السويس 1،990 جنيه

أسمنت السويدي 2،100 جنيه

أسمنت العسكري 1،950 جنيه

أسمنت النصر 1،920 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه

أسمنت حلوان 1،980 جنيه

أسمنت المنيا 1،950 جنيه

أسمنت المهندس 2،160 جنيه

أسمنت تايتان 1،970 جنيه

أسمنت المصري 1،940 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،030 جنيه

أسمنت الصعيد 1،990 جنيه

أسمنت أسيوط 2،130 جنيه

أسمنت المصريين 2،060 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه

أسمنت البرج 2،210 جنيه

أسمنت الماكس 2،260 جنيه

أسمنت النهضة 2،270 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،350 جنيه