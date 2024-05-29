موقف أحمد فتوح من المشاركة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من الام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها ٦ يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ويؤدي منتخب مصر أولى تدريباته اليوم باستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم.

وانتظم اليوم محمد شريف لاعب منتخب مصر في معسكر المنتخب، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦. ويخوض منتخب مصر الاول لكرة القدم تدريبه الاول في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء يوم ٦ يونيو المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم ٢٠٢٦.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) – رامي ربيعة (الأهلي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك)

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة) – إمام عاشور (الأهلي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – ناصر ماهر (الزمالك) – زيزو (الزمالك)

الهجوم: مصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (نانت) – محمد الشامي (المصري) – أحمد أمين "أوفا" (إنبي) – محمد شريف (الخليج)