وائل جسار يستعد لحفل غنائى ضخم بعيد الأضحى

يعيش النجم اللبناني وائل جسار حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية، حيث يواصل تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره بشكل متتالٍ خلال الفترات المقبلة بالإضافة إلى إحيائه عددًا من الحفلات الغنائية بمصر ولبنان.

ويستعد جسار لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 19 من شهر يونيو المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحي المبارك.

وبدأت الشركة المنظمة في الترويج للحفل طرح التذاكر بأكثر من فئة مختلفة، وسيقدم وائل جسار عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير، وأغنية ظروف معنداني.

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح النجم وائل جسار الفترة الماضية أغنية رومانسية بعنوان "في حد بيحبني" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد الشافعي والملحن والموزع الموسيقي إسلام رفعت، ومهندس الصوت ماهر صلاح.