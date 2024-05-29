مندوب فلسطين فى مجلس الأمن: إسرائيل دمرت كل شىء فى قطاع غزة

قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن، إن إسرائيل دمرت كل شىء في قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن أولياء الأمور في رفح الفلسطينية لا يمكنهم ترك أبنائهم في مكان آمن في المخيمات.

وأشار إلى أن الأسر التي صدمت وتألمت وشعرت باليأس ذهبت لمكان وأرض لا حياة أو مستقبل فيها، والجميع يتضورون جوعًا.

وأكد أن الأموار الملزمة لمحكمة العدل الدولية لإسرائيل لا تفيد، وهي أعلي محكمة في العالم، ومع ذلك قصف مخيمات النازحين.