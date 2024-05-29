الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مندوب فلسطين فى مجلس الأمن: إسرائيل دمرت كل شىء فى قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن، إن إسرائيل دمرت كل شىء في قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن أولياء الأمور في رفح الفلسطينية لا يمكنهم ترك أبنائهم في مكان آمن في المخيمات.

وأشار إلى أن الأسر التي صدمت وتألمت وشعرت باليأس ذهبت لمكان وأرض لا حياة أو مستقبل فيها، والجميع يتضورون جوعًا.

وأكد أن الأموار الملزمة لمحكمة العدل الدولية لإسرائيل لا تفيد، وهي أعلي محكمة في العالم، ومع ذلك قصف مخيمات النازحين.

قطاع غزة إسرائيل مندوب فلسطين

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