الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يترقب العديد من أهالي محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الحالي وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات خلال الفترة الماضية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

وبدأت عمليات تصحيح ورصد الدرجات وذلك حسبما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والتي من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور انتهاء عمليات الرصد والتصحيح واعتمادها رسميا من اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

وتشهد 3 قطاعات استمرار تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، في ظل متابعة توجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي كفر الشيخ 

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة (قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول)، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61481 طالب في 343 لجنة امتحانيه في 3 قطاعات، قطاع كفرالشيخ ويضم 124 لجنة، وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة، وقطاع الحامول 97 لجنة.

وحث محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، كافة  مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهًا المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة.

كما وجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

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