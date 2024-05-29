الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير رءوف سعد: شراكة مصر والصين تصنع الفارق على الساحة الدولية (فيديو)

السفير رؤوف سعد
السفير رؤوف سعد

كشف السفير رءوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين ولقائه مع الرئيس الصيني.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن العلاقات القوية بين مصر والصين تجسدت في مجموعة متنوعة من المجالات، وهذا يعكس بعدًا استراتيجيًا مهمًا للبلدين، كما يعتبر التعامل مع دولة الصين فرصة لمصر للتعاون مع قوة كبرى تحمل نفوذًا على الساحة الدولية، ومن المهم أن يكون موضوع غزة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على طاولة النقاش بين الجانبين في المباحثات المشتركة.

وأوضح، أن زيارة الرئيس السيسي إلى بكين تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، التي يمكن تلخيص أهم نقاطها في بعض المحاور، وهي أن الصين ليست دولة كبيرة فحسب، بل قوة كبرى، فهناك فارق كبير بين الصين والدول الأخرى، والقوة الكبرى هي التي تستطيع أن تصنع الفارق وتؤثر على النظام الدولي.

وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي الصيني يزيد علي 3 تريليونات و200 مليون دولار، مما يجعل الصين قوة اقتصادية مؤثرة، وبهذه الزيارة، تستمر مصر والصين في بناء شراكة استراتيجية تعزز التعاون وتصنع الفارق على الساحة الدولية.

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