الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الترسانة يهزم المقاولون العرب ويطيح به من دور الـ32 لكأس مصر

المقاولون
المقاولون

حقق فريق الترسانة مفاجأة بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد  أحرزه أحمد كيشو في الدقيقة 45 من عمر الشوط الاول خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

وأهدر أمير عابد مدافع المقاولون فرصة العودة للقاء واهدر ركلة جزاء في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة ودع ذئاب الجبل البطولة مبكرًا وصعد فريق الشواكيش لدور الـ16 ليواصل المشوار نحو المنافسة على اللقب.

جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال يضم كل من:

عامر عامر- أسامة النجار- أمير عابد - عمر سافيولا- محمود الشبراوي - عبد الرحمن جبنة - محمد هاني تريكه - محمد مجلي - أحمد مودي - فراس عايفيه - محمود وادي.

بينما جاء تشكيل فريق الترسانة بقيادة حسين شكرى كالتالي:

محمد مرضى - محمد خطر - محمد صبري - شيكا - حازم الشامي- كريم خميس - كيشو - يوسف علي - ميدو العطار- صبحي - حمزاوي.

المقاولون العرب فريق المقاولون ستاد الجبل الأخضر بطولة كأس مصر أمير عابد يهدر ضربة جزاء في الدقيقة

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