محمد الشوادفى: الدولة تبحث عن مستحقى الدعم ولا يمكن إلغاؤه

قال د. محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث منذ فترة عن قضية الدعم وأن الدعم يجب يصل إلى مستحقيه.

وأضاف "الشوادفي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "رئيس الوزراء قال إن هناك أموالًا ضخمة تنفق على الدعم وأن الضرورة تقتضي إعادة النظر في الدعم، وأصبح هناك مفاضلة بين الدعم العيني والنقدي".

وتابع: "اليوم حدث تحريك في أسعار بعض السلع لكنها ما زالت مدعومة؛ على أساس حدوث توازن وخفض الأموال المنفقة على الدعم".

وأكد أن الهدف الأول من ذلك وصول الدعم إلى مستحقيه، والثاني أن يستطيع المواطن الحصول على سلعة جيدة بمقابل متوازن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تلغي الدعم في هذا التوقيت لكن مجرد عملية ترشيد لإعادة التوازن.