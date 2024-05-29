الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الشوادفى: الدولة تبحث عن مستحقى الدعم ولا يمكن إلغاؤه

مدبولي
مدبولي

قال د. محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث منذ فترة عن قضية الدعم وأن الدعم يجب يصل إلى مستحقيه.

وأضاف "الشوادفي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "رئيس الوزراء قال إن هناك أموالًا ضخمة تنفق على الدعم وأن الضرورة تقتضي إعادة النظر في الدعم، وأصبح هناك مفاضلة بين الدعم العيني والنقدي".

وتابع: "اليوم حدث تحريك في أسعار بعض السلع لكنها ما زالت مدعومة؛ على أساس حدوث توازن وخفض الأموال المنفقة على الدعم".

وأكد أن الهدف الأول من ذلك وصول الدعم إلى مستحقيه، والثاني أن يستطيع المواطن الحصول على سلعة جيدة بمقابل متوازن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تلغي الدعم في هذا التوقيت لكن مجرد عملية ترشيد لإعادة التوازن.

الدعم رفع الدعم رئيس الوزراء محمد الشوادفي اكسترا نيوز

مواد متعلقة

كيف تتحول الدولة من الدعم العينى إلى النقدى؟.. خبير يُجيب

حوكمة المنظومة.. خبير يكشف هل ترفع الحكومة الدعم تمامًا؟

مصدر رفيع المستوى: إسرائيل توظف ادعاءات وجود أنفاق على حدود غزة لمواصلة عملية رفح

هند البنا لـ"الشاهد": نتنياهو شخص "مرتبك ووحشى"

الخارجية الكندية: نشعر بـ"الفزع" إزاء ضربات المدنيين فى رفح

هند البنا لـ"الشاهد": العدوان على غزة يسفر عن خروج جيل من الأطفال لديه نزعة انتقامية

هند البنا لـ"الشاهد": المجتمع الإسرائيلى يعانى من مشكلات نفسية واجتماعية

هند البنا لـ"الشاهد": الحرب تفرز العداء والعدوان الدائم والرغبة فى الانتقام

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الدعم النقدي على طاولة الحوار الوطني

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية