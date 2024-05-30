الإعلان خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة القاهرة

تعلن مديرية التعليم بالقاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات، والتي بدأت من الأسبوع الماضي بعد انتهاء الامتحانات.

ويتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وكذلك في المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة للفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء عمليات تصحيح المواد المتبقية وفق نموذج الإجابة الذي وفرته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة من خلال المدارس والتي يتم توفيرها بها بالمجان فور اعتمادها من المحافظ وتوزيعها على المدارس، أو من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي القاهرة بعد اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة اضغط هنا.

اختر مرحلة الشهادة الإعدادية

اختر الفصل الدراسي الثاني

أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص.

اضغط على نتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة غدا الخميس بعد أن أكدت بعض المصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في تصريحات صحفية الانتهاء من تصحيح كافك أوراق الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2024.

ويتم حاليا في اللجان المخصصة لتصحيح أوراق الامتحانات تجميع الدرجات لتكون نتيجة ٣ إعدادي القاهرة جاهزة خلال ساعات.

وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة فورا من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على أن يتم إرسالها من المديرية إلى المدارس على الفور والتي توفرها مجانًا للطلاب.

وكان طلاب الإعدادية في محافظة القاهرة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأربعاء الماضي.