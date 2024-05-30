الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعلان خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

تعلن مديرية التعليم بالقاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات، والتي بدأت من الأسبوع الماضي بعد انتهاء الامتحانات.

ويتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وكذلك في المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة. 

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة للفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء عمليات تصحيح المواد المتبقية وفق نموذج الإجابة الذي وفرته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة من خلال المدارس والتي يتم توفيرها بها بالمجان فور اعتمادها من المحافظ وتوزيعها على المدارس، أو من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي القاهرة بعد اتباع الخطوات التالية: 

زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة اضغط هنا.

اختر مرحلة الشهادة الإعدادية 

اختر الفصل الدراسي الثاني 

أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص.

اضغط على نتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها.

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 وتوزيع درجات المواد

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة غدا الخميس بعد أن أكدت بعض المصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في تصريحات صحفية الانتهاء من تصحيح كافك أوراق الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2024.

ويتم حاليا في اللجان المخصصة لتصحيح أوراق الامتحانات تجميع الدرجات لتكون نتيجة ٣ إعدادي القاهرة جاهزة خلال ساعات.

وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة  فورا من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على أن يتم إرسالها من المديرية إلى المدارس على الفور والتي توفرها مجانًا للطلاب.

وكان طلاب الإعدادية في محافظة القاهرة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأربعاء الماضي. 

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نتيجة الإبتدائية والإعدادية.. رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني

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