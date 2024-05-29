عزة مصطفى عن رفع سعر رغيف الخبز: "مين يعرف دلوقتى الشلن والصاغ"

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن قرار الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم أثار جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أن هذا الملف يشبه "سلك الكهرباء العريان" الذي كان يعترض أمام الحكومات في السنوات الماضية.

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن رغيف الخبز، الذي كان يُباع بـ5 قروش، سيشهد تغييرًا كبيرًا، وابتداءً من الشهر المقبل، سيصبح سعر 25 رغيفًا 5 جنيهات، وفي ظل هذه الزيادة، الأجيال الجديدة لا تفهم ما يعني 5 صاغ أو شلن.

وتابعت أنه من المتوقع أن يتم طرح هذا الموضوع في الحوار المجتمعي خلال الجلسات المقبلة، حيث ستتم مناقشة فكرة استحقاق الدعم المقدم للمواطنين.