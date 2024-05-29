وتريات أوبرا الإسكندرية في رحلة موسيقية من الباروك إلي الجاز

ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقى، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة تبادلية للعازفين المشاركين محمد حمدي "كلارينت"، تامر كمال "ساكسفون وفاجوت"، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال المتنوعة التى كتبت خصيصا لآلات الكلارينيت ، الساكسفون والفاجوت من عصر الباروك وصولا لموسيقى الجاز ووضعها كبار المؤلفين العالميين منهم هايدن ، باخ ، موتسارت ، بيرمان ، روبرت جرولومو ، فيلا لوبس وبياتزولا.

الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.