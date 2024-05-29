الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وتريات أوبرا الإسكندرية في رحلة موسيقية من الباروك إلي الجاز

حفلا لأوركسترا وتريات
حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية

ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقى، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة تبادلية للعازفين المشاركين محمد حمدي "كلارينت"، تامر كمال "ساكسفون وفاجوت"، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

txt

عقب عرض الحلقتين الخامسة والسادسة.. "دواعي السفر" يتصدر "واتش إت"

txt

"فاصل من اللحظات اللذيذة" يتخطى "شقو" في إيرادات شباك التذاكر

txt

سفير مصري فى سول يكلف المخرج مازن الغرباوي بتدشين عرض مسرحي مصري كوري

txt

ورحل فؤاد شرف الدين.. من هو الفنان اللبنانى الذي أحيا صناعة الأكشن؟

txt

“عالماشي” يقود علي ربيع لمؤخرة جدول ترتيب إيرادات الأفلام اليومي

txt

عمل مع كبار النجوم.. موعد تشيع جثمان اللبناني محمد ماضي

txt

المركز القومى للمسرح يحتفى بذكرى ميلاد جورج سيدهم

txt

الخميس.. نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض فيلم " فوتو كوبى"

txt

مينى ألبوم يضم 4 أغنيات مصرية.. شذى حسون تعلن التفاصيل

txt

مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن تشكيل لجان تحكيم دورته الـ24

 

برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال  المتنوعة التى كتبت خصيصا لآلات الكلارينيت ، الساكسفون والفاجوت من عصر الباروك وصولا لموسيقى الجاز ووضعها كبار المؤلفين العالميين منهم هايدن ، باخ ، موتسارت ، بيرمان ، روبرت جرولومو ، فيلا لوبس وبياتزولا.

الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.

لمياء زايد الدكتورة لمياء زايد برئاسة الدكتورة لمياء زايد الثقافة المصرية مسرح سيد درويش

مواد متعلقة

عقب عرض الحلقتين الخامسة والسادسة.. "دواعي السفر" يتصدر "واتش إت"

"فاصل من اللحظات اللذيذة" يتخطى "شقو" في إيرادات شباك التذاكر

سفير مصري فى سول يكلف المخرج مازن الغرباوي بتدشين عرض مسرحي مصري كوري

ورحل فؤاد شرف الدين.. من هو الفنان اللبنانى الذي أحيا صناعة الأكشن؟

“عالماشي” يقود علي ربيع لمؤخرة جدول ترتيب إيرادات الأفلام اليومي

عمل مع كبار النجوم.. موعد تشيع جثمان اللبناني محمد ماضي

المركز القومى للمسرح يحتفى بذكرى ميلاد جورج سيدهم

الخميس.. نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض فيلم " فوتو كوبى"

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية