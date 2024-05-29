الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهلة إسبوع.. جنوب سيناء تحدد جدولاً زمنيًا لتوفيق أوضاع محلات ذبح الطيور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

صدق اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، علي مهلة اضافية اسبوع لتحويل محلات  ذبح الطيور الي محلات بيع الطيور مذبوحة.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء على ضرورة توفيق اوضاع محلات ذبح الطيور. 

وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء أن توفيق محلات الطيور سيكون  من خلال مجازر المحافظة، لتداولها طازجة داخل ثلاجات تبريد مخصصة لذلك، في اطار تطوير منظومة تداول السلع الغذائية وخاصة الدواجن الطازجة وتقديمها بصورة صحية وأفضل لمواطني المحافظة.

تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء برئيس الغرفة التجارية

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم، محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء وعضو الاتحاد العام  للغرف التجارية، وعددا من مجلس ادارة الغرفة،  بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام.

وفي اطار تحقيق النفع العام للغرفة التجارية والتجار بالمحافظة والحرص علي دعم الاقتصاد الوطني المصري، ولكون الغرفة تابعة لوزارة التجارة والصناعة ومؤسسة عامة غير هادفة للربح طبقا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 حيث انها هيئة عامة تقدم الخدمات الخاصة بالتجارة والصناعة لمنتسبي الغرفة والمنتفعين علي أرض المحافظة.

وجه محافظ جنوب سيناء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور الغرفة التجارية بالمحافظة وعدم الموافقة علي اقامة منافذ بيع او شوادر بكافة أحياء مدن المحافظة إلا بعد الحصول علي موافقة الغرفة التجارية بالمحافظة وذلك لتفعيل دورها في مراقبة الاسعار بالاسواق وإلزام أصحاب الأنشطة والسجلات التجارية بالمحافظة بتقديم شهادات مزاولة النشاط التجاري او اثبات وجود نشاط تجاري والتي تصدرها الغرفة لكافة الانشطة والسجلات التجارية بالمحافظة ضمن المستندات المقدمة لتلك الجهات وذلك لاستخراجها من الغرفة حرصا علي تحديث قاعدة بيانات الغرفة بشكل دائم وتوفر كافة البيانات والإحصاءات التي تمكن الغرفة من تقديمها للمصالح والجهات الحكومية بشكل صحيح.

محافظ جنوب سيناء سيناء محلات الطيور

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