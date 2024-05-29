الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نجوم مصرية" تتلألأ في بيت السحيمي.. الخميس

حفل موسيقى عربية
حفل موسيقى عربية

ينظم مركز الابداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش- حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة (نجوم مصرية)، وذلك في  الثامنة مساء غدًا (الخميس 30 مايو).  

 

لمحة غن فرقة نجوم مصرية

كانت فرقة نجوم مصرية قد تأسست عام ٢٠١٧ بقيادة المايسترو وصوليست الكمان بدار الاوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، منهم رشا البابلي، مروة السيد، إسلام أبوعوف، حمادة المنسي، ليل عبد الله صبري دهب، نوران هشام، اميرة مدحت.. حيث قدمت الفرقة العديد من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا فى دار الاوبرا، قصر المانسترلى، قصر الامير بشتاك، وغيرها.

تشدو الفرقة بعدد من الأغاني منها: أهو ده اللي صار، حرمت أحبك، سواح، لأه، بتعاتبني على كلمة، أنا والعذاب، قولولو الحقيقة، سلم علي، تمر حنة، مالي، لاموني الناس، وحياتي عندك، العيون السود.

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

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مسرح الطفل فى الأقاليم ويعقوب الشارونى فى نقاشات قصور الثقافة بالفيوم

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية.

وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصًا أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى. وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (16 ) مركزًا 

مركز الابداع الفني ببيت السحيمي قطاع صندوق التنمية الثقافية وليد قانوش- دار الاوبرا مصطفى مهدي رشا البابلي صندوق التنمية الثقافية

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