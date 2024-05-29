بعد تعيينه مدربًا لبرشلونة.. ماذا قدم هانز فليك في مسيرته التدريبية؟

أعلن برشلونة الإسباني تعيين الألماني هانز فليك في منصب المدير الفني الجديد للفريق لمدة موسمين، خلفًا لتشافي هيرنانديز والذي رحل عن النادي.

وأعلن برشلونة في وقت سابق اليوم فسخ التعاقد مع تشافي هيرنانديز ورحيله بشكل رسمي عن منصب المدير الفني للفريق.

وبدأ هانز فليك مسيرته التدريبية في منصب المدير الفني لفريق بامينتال الألماني بين يوليو 1996، ويونيو 2000؛ وبعدها انتقل لتدريب نادي هوفنهايم حتى نوفمبر 2005، ثم انتقل لتولي منصب المدرب المساعد لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، وبعدها انتقل لمنصب المدرب المساعد في المنتخب الألماني بين سبتمبر 2006 وأغسطس 2014، وبعدها تولى منصب المدير الرياضي للمنتخب من سبتمبر 2014 وحتى يناير 2017، ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي هوفنهايم بين صيف 2017 وفبراير 2018، ثم تولى منصب المدرب المساعد في بايرن ميونخ بين يوليو ونوفمبر 2019 ثم تولى منصب المدير الفني للنادي حتى يونيو 2021، وبعدها تولى منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا بين أغسطس 2021 وحتى سبتمبر 2023.

ماذا قدم هانز فليك في مسيرته التدريبية؟

وطوال مسيرته التدريبية خاض هانز فليك 306 مباراة، وحقق الانتصار في 170 مباراة وتعادل في 61 وخسر 75 مباراة، وسجلت الفرق التي قادها 664 هدفًا وتلقت شباكهم 382 هدفًا.

وحقق هانز فليك لقب الدوري الألماني مرتين الأولى في 2019-2020، والثانية في 2020-2021، كما حقق دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020 ولقب كأس ألمانيا لنفس الموسم، كما فاز بلقبي كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في موسم 2020-2021، كما فاز بلقب السوبر الألماني في نفس الموسم.

ومع فريق هوفنهايم، فاز هانز فليك بلقب كأس بادن الشمالية وهي إحدى مسابقات كرة القدم الإقليمية في ألمانيا والبالغة 21 بطولة.

راتب هانز فليك مع برشلونة

ومن المقرر أن يحصل هانز فليك على راتب يتراوح من 2 إلى 3 ملايين يورو خلال الموسم الواحد مع برشلونة بشكل إجمالي، 1.5 مليون يورو (الصافي)، مع مكافأتين كبيرتين، بالإضافة إلى مليون يورو مكافأة في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو حال فوزه بلقب الدوري الإسباني.