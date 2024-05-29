الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسريب امتحان الدبلومات الفنية الصناعي 2024

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

ازداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل عن تسريب امتحان الدبلومات الصناعي 2024، حيث انتشرت صور اسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، للطلاب، فور بدء اللجان، في انتظار من الطلاب في نزول الإجابات والحصول عليها وذلك عبر صفحات الغش الإلكتروني علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات

حيث انطلقت امتحان الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، السبت الماضي، في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تتبع تلك الأسئلة المتداولة من جانب غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتأكد من صحتها.

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ويأتي ذلك عبر تطابقها مع الامتحان الأساسي، مشيرة إلى أنها تتصدى للغش وتعظل على محاسبة أي طالب يقوم بتصوير أسئلة ونشرها على جروبات الغش. 

حقيقة تسريب امتحانات الدبلومات الفنية 

وقالت مصادر خاصة، بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه جاري تتبع صور الأسئلة المتداولة  من امتحان الدبلومات الصناعي  صفحات السوشيال ميديا "الغش الالكتروني".

وأكدت المصادر، أنه في حال التأكد من صحة امتحان الدبلوم الصناعي  المتداول انه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، سيتم تتبع مصدر تصوير امتحان دبلوم صناعي  والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تداول.

وشدد المصدر، أنه في حال الوصول للطالب أو المراقب سيتم تحويلة للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

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