كيف تتحول الدولة من الدعم العينى إلى النقدى؟.. خبير يُجيب

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير الاقتصادي، إن الدعم يعد إحدى أهم المشكلات التي عانت منها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية وقيمة الدعم تزيد سنويًا.

وأضاف "سعيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدعم الموجه في الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي القادم ستكون في حدود 636 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يمثل أكثر من 23% من حجم إيرادات الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه لتحقيق مقولة وصول الدعم للمستحقين يجب أن تكون لدى الدولة بيانات دقيقة عن المستفيدين، موضحًا أن فكرة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي جيدة جدًا تحتاج لوجود قاعدة بيانات لكافة المواطنين المستحقين للدعم.

وأكد أن العالم كله الآن يتجه إلى الدعم النقدي، متابعًا: "تركيا سبقتنا في ذلك كذلك البرازيل والهند والكثير من الدول ستتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي".