الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الطوارئ الصحية برفح": الاحتلال يواصل جرائمه بمنع إدخال المساعدات الطبية

رفح
رفح

أكدت لجنة الطوارئ الصحية برفح، أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه في القطاع ويمنع إدخال المساعدات الطبية الضرورية إلى المنطقة.

وأضافت في بيان لها، أنه في ظل هذه الظروف، فإنهم بحاجة ماسة إلى توفير مستلزمات طبية وأجهزة تخدير لضمان استمرارية الخدمات الطبية.

وأشار إلى أهمية توفير سيارات إسعاف لنقل الإصابات وإقامة مستشفيات ميدانية لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة في المنطقة.

وأصدرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية بيانًا مفصلًا، يعبر عن قلق المنظمة إزاء الوضع الصحي الصعب في قطاع غزة، مشيرة إلى عدم فهمها سبب استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف في المنطقة.

وأوضحت المتحدثة أن هذا الاستهداف يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المدنيين ويعرض الخدمات الطبية الحيوية للخطر، معبرة عن استنكار المنظمة الشديد لهذا السلوك اللا إنساني.

ويتعلق بالحالات الطبية في غزة، أشارت المتحدثة إلى أن فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين تبقى ضئيلة بسبب الظروف القاسية التي يواجهونها، مشيرة إلى أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والمستلزمات الطبية يزيد من تعقيد الوضع الصحي في المنطقة.

وفي نفس السياق، أعربت المتحدثة عن عدم وجود أي منطقة آمنة في غزة يلجأ إليها الناس، مؤكدة أن السكان يواجهون خطرًا متزايدًا على حياتهم بسبب العمليات العسكرية والاشتباكات المتواصلة.

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