الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف آخر تطورات الأوضاع الميدانية بقطاع غزة

غزة
غزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن التطورات الميدانية متسارعة في ظل تقدم آليات الاحتلال إلى عمق مدينة رفح واستهداف أكثر من منطقة من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن آخر الغارات التي أسفرت عن ارتقاء أربعة من الشهداء كانت في منطقة ميراج، وهي المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة رفح حيث استشهد أربعة مواطنين من بينهم ثلاثة أطفال وقد نقلوا جميعًا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غارات أخرى كانت قد سبقتها استهدفت مجموعة من المواطنين عندما يعرف بـ"كف المشروع" شرق مدينة رفح، وهذا القصف أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين جارٍ نقلهم إلى العيادات الطبية ونحو أيضًا مستشفى غزة الأوروبي.

وأوضح أن مناطق وسط المدينة وغربها ما زالت تسجل فيها أصوات الانفجارات الناجمة عن استهداف منازل المواطنين من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تتمركز على طول محور فيلادلفيا وصولا إلى تلة زعرب، إضافة إلى أن هذه الآليات التي وصلت إلى ما يعرف بملعب بارجا وسط منطقة الشابورة تنفذ عمليات مسح ربما للمنازل وتقوم بتدمير بعضها.

وأشار إلى أنه في غضون الساعات الأخيرة شاركت الطائرات المروحية بإطلاق نار كثيف صوب وسط مدينة رفح ومناطقها الجنوبية.

وأكد أن ساحة المواجهة الأخرى في شمال قطاع غزة، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في منطقة بلدة بيت لاهيا لا سيما أطرافها الجنوبية تراجع قليلًا نحو الشرق في مخيم جباليا وما زالت أيضًا كتيبة نتساح يهودا تقوم بعملية عسكرية في بلدة بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه العملية ما زالت تحول دون عودة النازحين إلى منازلهم خاصة أن العشرات منهم حاولوا العودة إلى أطراف مخيم جباليا الغربية بعدما تراجعت هذه الآليات من منطقة الفلوجا، لكن الاحتلال الإسرائيل استهدف هؤلاء المواطنين.

القاهرة الإخبارية الاحتلال كتيبة نتساح يهودا مدينة رفح الطائرات الحربية خان يونس

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