الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
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انهيار أجزاء من عقار بكورنيش سيدي بشر بالإسكندرية.. بث مباشر

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء، سقوط اجزاء من عقار واجزاء معلقه يخشى منها على الماره بطريق الجيش أمام نادي السيارات.

وتبين من المعاينة أن العقار أرضي وميزان و6 أدوار علوية وصادر له رخصة ترميم رقم 92 لسنة 2013، والذي يقضي بتخفيف أحمال للخامس والسادس فوق الميزان وترميم باقي العقار ترميما شاملا، وتم عمل محضر بقسم المنتزة أول رقم 6609 لإخلاء المحلات والعقار من السكان دون المنقولات نظرًا لخطورة العقار الداهمة، وتم عمل حواجز خشبية لحماية المارة والسيارات بمعرفة وحدة الإزالة.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر انهيار أجزاء من عقار بكورنيش سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

محافظة الاسكندرية سقوط أجزاء من عقار العقار الإسكندرية إنهيار أجزاء من عقار

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