بلينكن: الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية "مروعة"

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية "مروعة"، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف "بلينكن" خلال النبأ العاجل: “أوضحنا تماما لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث”.

وأشار بلينكن إلى أنه لا يستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها خلال الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح الفلسطينية.

وأكد إسرائيل حققت نجاحات ضد حماس لكنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب.