الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء أعمال تطوير كوبري محرم بك بالإسكندرية.. تفاصيل التحويلات المرورية

كوبري محرم بك
كوبري محرم بك

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء إجراءات صيانة ورفع كفاءة كوبري محرم بك على مرحلتين، حيث تم توضيح التحويلات المرورية بالمرحلة الأولى.

وأوضح بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، أن المرحلة الأولى تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 31 مايو الجاري ولمدة 15 يوم، ومن المقرر الانتهاء منها قبل بداية عطلة عيد الأضحى المبارك.

أما المرحلة الثانية فتبدأ عقب عطلة عيد الأضحى المبارك ولمدة 15 يوم أخرى.

 

التحويلات المرورية 

 وأشار البيان إلى أن التحويلات المرورية في المرحلة الأولى تشمل ما التالي:

1_ غلق كلى للاتجاه أعلى كوبري محرم بك للقادم من طريق الكورنيش باتجاه الطريق الصحراوي وتحويل الحركة المرورية للجهة المقابلة أعلى الكوبري.

2_ تحويل الحركة المرورية للقادم من الطريق الصحراوي إلى الاتجاه السطحي أسفل كوبري محرم بك باتجاه محور المحمودية ثم الدوران والعودة للحارة السطحية أسفل كوبري محرم بك مرة أخرى والخروج إلى اتجاه نفق قناة السويس والكورنيش، ويمكن لقائدي السيارات سلوك الطريق الدائري أو طريق المطار بديلًا عن طريق المحمودية.

 

رفع كفاءة الطرق 

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف المحافظ، أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، فإنه من المقرر قيام مديرية الطرق والنقل هذا العام برصف 10 شوارع ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام بحي الجمرك  بإجمالي تكلفة تقدر بـ 7مليون و200 ألف جنيه ؛ والشوارع هي (شارع اسماعيل صبرى- وشارع الشمرلي- وحارة الدرملى (منشية)- وشارع عدلي خيري والهماميل ومتفرعاته بالمنشية- وشارع الجزائر (من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال )-وجزء من شارع  جنينة (من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز )- وشارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وحارة القمر باللبان- وشارع تاج الدين (من شارع عبدالمنعم )- وشارع  الدراويش باللبان).

محافظة الاسكندرية كوبري محرم بك صيانة ورفع كفاءة تحويلات مرورية رفع كفاءة الطرق

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسكندرية يناقش استراتيجيات التدريس التفاعلي وبرنامج التعلم القائم على اللعِب

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

الكشف على 1642 مريضا فى قافلة طبية ببرج العرب بالإسكندرية

لمنع استغلال المواطنين.. إزالة التعديات والفروشات بكورنيش الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: رصف 10 شوارع بحى الجمرك لرفع العبء عن كاهل المواطنين

محمد الصاوى رائد الرواية فى الإسكندرية.. ندوة بـ"الحرية للإبداع"

الإسكندرية تستقبل المصطافين بـ55 شاطئًا.. خريطة شواطئ "عروس المتوسط" ورسومها

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الدعم النقدي على طاولة الحوار الوطني

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية