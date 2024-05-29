بدء أعمال تطوير كوبري محرم بك بالإسكندرية.. تفاصيل التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء إجراءات صيانة ورفع كفاءة كوبري محرم بك على مرحلتين، حيث تم توضيح التحويلات المرورية بالمرحلة الأولى.

وأوضح بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، أن المرحلة الأولى تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 31 مايو الجاري ولمدة 15 يوم، ومن المقرر الانتهاء منها قبل بداية عطلة عيد الأضحى المبارك.

أما المرحلة الثانية فتبدأ عقب عطلة عيد الأضحى المبارك ولمدة 15 يوم أخرى.

التحويلات المرورية

وأشار البيان إلى أن التحويلات المرورية في المرحلة الأولى تشمل ما التالي:

1_ غلق كلى للاتجاه أعلى كوبري محرم بك للقادم من طريق الكورنيش باتجاه الطريق الصحراوي وتحويل الحركة المرورية للجهة المقابلة أعلى الكوبري.

2_ تحويل الحركة المرورية للقادم من الطريق الصحراوي إلى الاتجاه السطحي أسفل كوبري محرم بك باتجاه محور المحمودية ثم الدوران والعودة للحارة السطحية أسفل كوبري محرم بك مرة أخرى والخروج إلى اتجاه نفق قناة السويس والكورنيش، ويمكن لقائدي السيارات سلوك الطريق الدائري أو طريق المطار بديلًا عن طريق المحمودية.

رفع كفاءة الطرق

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف المحافظ، أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، فإنه من المقرر قيام مديرية الطرق والنقل هذا العام برصف 10 شوارع ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام بحي الجمرك بإجمالي تكلفة تقدر بـ 7مليون و200 ألف جنيه ؛ والشوارع هي (شارع اسماعيل صبرى- وشارع الشمرلي- وحارة الدرملى (منشية)- وشارع عدلي خيري والهماميل ومتفرعاته بالمنشية- وشارع الجزائر (من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال )-وجزء من شارع جنينة (من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز )- وشارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وحارة القمر باللبان- وشارع تاج الدين (من شارع عبدالمنعم )- وشارع الدراويش باللبان).