الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات كأس مصر اليوم.. جدول مباريات الخميس 30-5-2024

كرة القدم
كرة القدم

تنطلق اليوم مباريات كأس مصر في الدور الـ32 وكان من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبروكسي اليوم إلا أنها تأجلت، وما زال لقاء الإسماعيلي والقناة، والمصري وجمهورية شبين، قائمًا اليوم الخميس.

ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الخميس 30 مايو 2024 وعلى رأسها مباريات كأس مصر التي يمكن متابعتها من خلال قناة أون تايم سبورت الناقلة للبطولة.  

مواعيد مباريات كأس مصر

مباراة الإسماعيلي والقنـــاة في تمام الساعة 20:00
مباراة المصري وجمهورية شبين في تمام الساعة  17:00

مواعيد مباريات دوري السوبر المصري | كرة سلة

مباراة الاتحاد السكندري | كرة سلة وسبورتنج | كرة سلة في تمام الساعة  21:00

مواعيد مباريات الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى

مباراة اتحاد الجزائر ونجم بن عكنون في تمام الساعة  18:00

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-5-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات المنتخب القادمة

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

مباراة لوس أنجلوس ومينيسوتا يونايتد في تمام الساعة  05:45
مباراة سياتل ساوندرز وريال سولت لاك سيتي في تمام الساعة   5:30
مباراة لوس أنجلوس جالاكسي ودالاس في تمام الساعة  05:30
مباراة هيوستن دينامو وكولورادو رابيدز في تمام الساعة  03:30
مباراة سبورتينج كانساس سيتي وفانكوفر وايتكابس في تمام الساعة  03:30
مباراة أوستن وبورتلاند تمبرز في تمام الساعة  03:30
مباراة شيكاغو فاير وأورلاندو سيتي في تمام الساعة  03:30
مباراة سينسناتي وناشفيل في تمام الساعة  02:30
مباراة مونتريال ودي سي يونايتد في تمام الساعة  02:30
مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في تمام الساعة  02:30
مباراة نيو يورك ريد بولز وشارلوت في تمام الساعة  02:30
مباراة فيلادلفيا يونيون وتورونتو في تمام الساعة  02:30

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

مباراة برشلونة وكوبريسال في تمام الساعة  03:30
مباراة سيرو بورتينيو وكولو كولو في تمام الساعة  03:30
مباراة ساو باولو وتاليريس كوردوبا في تمام الساعة  03:30
مباراة فلومينينسي وليانزا ليما في تمام الساعة  03:30
مباراة جريميو وسترونجيست في تمام الساعة  01:00
مباراة إستوديانتس  وهيواشيباتو في تمام الساعة  01:00

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كأس مصر وإيطاليا والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الخميس مباريات اليوم الخميس مباريات كأس مصر مباراة الزمالك مباراة الإسماعيلي مباراة المصري

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