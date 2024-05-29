الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Macklemore يدعم فلسطين على طريقته الخاصة.. ماذا فعل؟

الرابر الأمريكي ماكلمور
الرابر الأمريكي ماكلمور

الرابر الأمريكي ماكلمور، دائمًا ما يدافع عن القضية الفلسطينية منذ أن اشتد العدوان الإسرائيلي على الأهالي في غزة، مرورًا بمحرقة الخيام التي وقعت منذ يومين من ناحية معبر رفح الفسلطيني، وذلك من خلال أغانيه، ومواقعه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ونشر  ماكلمور، عبر خاصية الـ"ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة لتمثال الحرية في فرنسا، بالتحديد في العاصمة باريس، وهي عليها علم فلسطين، ليكون هو المطرب الأمريكي الأول الذي قرر الدفاع ودعم القضية الفلسطينية.

 

 

التعداد الحالي لسكان فلسطين 2024

وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ تعداد الفلسطينيين في منتصف عام 2023 ما يقارب 14.5 مليون نسمة، ومن بينهم 5.84 مليون مواطن داخل فلسطين. تتوزع هذه الأعداد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

في الضفة الغربية، يقدر عدد السكان بحوالي 3.25 مليون شخص، منهم 1.65 مليون من الذكور و1.60 مليون من الإناث.

أما في قطاع غزة، يبلغ عدد السكان حوالي 3.23 مليون نسمة، مع 1.10 مليون أنثى و1.13 مليون ذكر.


 

 

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