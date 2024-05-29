محافظ جنوب سيناء يناقش سبل دعم التحول الرقمي في شرم الشيخ

ناقش محافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد فودة سبل دعم التحول الرقمي في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ خلال لقاءه بفريق عمل من سلاح الإشارة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على دعم الأنظمة الإلكترونية في مجلس مدينة شرم الشيخ لكونه مبنى ذكي صديق للبيئة، وكذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والسياح في المحافظة.

تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء بفريق العمل

والتقى اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بفريق عمل من سلاح الإشارة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة.

واستعرض اللقاء، منظومة إدارة الحملة الميكانيكية ومنظومة لإدارة المخازن تعمل بشكل الكتروني بدعم من الذكاء الاصطناعي وذلك لتحسين كفاءة العمل في مختلف الإدارات وتوفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء.

وأثنى محافظ جنوب سيناء، على هذه المنظومات، مؤكدا على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة وضرورة تعميمها على جميع الإدارات في المحافظة.

وأشاد “فودة” بكفاءة فريق عمل سلاح الإشارة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاز هذه المنظومات.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة التنسيق إلى زيارة مركز البيانات الحكومي(p1) مؤكدا على نتائج تكامل ودمج خدمات الشبكة الوطنية مع الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين محافظة جنوب سيناء والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومناقشة سبل الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.