روسيا لمجلس الأمن: الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة تزداد سوءًا

قالت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن، إن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة ولا سبيل لإطلاق سراح المحتجزين، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضافت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن، أنه على إسرائيل وضع حد لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين وندين الغارة على مخيم النازحين برفح الفلسطينية.

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات عبر معبر رفح، موضحة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا.

وأكدت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن، على مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية، موضحة أن لا بد من وقف عمليات إسرائيل العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.