الأمواج تُفكك الرصيف الأمريكى العائم فى غزة.. تقرير يكشف التفاصيل

أظهر تقرير لوكالة “رويترز” صور الأقمار الصناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز، أن الرصيف العائم - الذي شيدته الولايات المتحدة للمساعدة في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة - وتم تفكيكه بالكامل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضاف التقرير أن الجزء الوحيد المتبقي هو المنصة العائمة الكبيرة التي كانت تربط الرصيف العائم بالشاطئ، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأمواج منذ يوم الأحد الماضي.

ووفقًا للتقرير فقد بلغت تكلفة إنشاء الرصيف 320 مليون دولار.

منصة الهبوط الكبيرة في نهاية الرصيف مفقودة

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن منصة الهبوط الكبيرة في نهاية الرصيف مفقودة، مع وجود قسم متصل آخر مفتوح جزئيًا.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج الثلاثاء، إنه سيتم إزالة الرصيف من موقعه على ساحل غزة خلال الـ 48 ساعة التالية ونقله إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث ستجري القيادة المركزية الأمريكية إصلاحات على مدار أسبوع.

وأضافت أن الإصلاحات ستزيد من تأخير الجهود الرامية إلى تشغيل الممر البحري بالكامل.

يذكر أنه بدأ إنشاء الرصيف في 17 مايو فقط، ولم يتم تشغيله منذ 24 مايو، عندما أجبرت الأمواج العاتية الشحنات على التوقف. وستستأنف الجهود المبذولة لإعادة تجميع الجسر وربطه مرة أخرى بمنطقة وقوف السيارات عندما تسمح ظروف البحر بذلك، حسبما ذكر مسؤولون في البنتاجون في وقت سابق، ومن غير الواضح متى ستستأنف الشحنات.