الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جابر بغدادي: "البيت المحمدي" يقدم التصوف الإسلامي بأسلوب عصري فريد

جابر بغدادي يشارك
"جابر بغدادي" يشارك في فعاليات البيت المحمدي

قال الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف، خلال مشاركته بفعاليات المجلس العلمي عن السنة النبوية الشريفة بالبيت المحمدي للتصوف، إن البيت المحمدي يقدم التصوف الاسلامي بأسلوب عصري فريد.

وتابع "بغدادي": نحتاج إلي المؤسسات الصوفية التي تنشر الفكر الإسلامي الصحيح، وتقوم بدور هام ومحوري في نشر قيم الوسطية والإعتدال،  خاصة في هذه الفترة التي انتشرت فيها الأفكار المغلوطة والفكر المتشدد الذي دمر العديد من البلدان والأمم.

وأكد "بغدادي " علي ضرورة العمل وفق رؤية منهجية صحيحة يمكن من خلالها القضاء علي الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي تنشرها بعض التيارات بين الحين والآخر.

 

انطلاق فعاليات المجلس العلمي عن السنة النبوية  بالبيت المحمدي للتصوف


وبدأ منذ قليل،  البيت المحمدي فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب ( نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس) بحضور: أ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأ.د/ أسامة السيد الأزهري المستشار الديني للسيد رئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف.

 

يقام المجلس برعاية  الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر  ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية على يد المتخصصين من السادة العلماء وأساتذة الجامعات.

اندونيسيين وماليزيين يشاركون في الفعاليات 

 

يقدم الفعالية الدكتور إبراهيم الصوفي أمين الدعوة بالبيت المحمدي، ويشارك في المجالس طلاب الأزهر ومريدي التصوف الاسلامي من مصر وخارجها، حيث يشارك طلاب من إندونيسيا وماليزيا والشيشان في الفعاليات. 

الداعية الشيخ جابر بغدادي البيت المحمدي يقدم التصوف بإسلوب عصري فريد

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