السلام الدولي بالتجمع الخامس تحصل على أعلى معيار للجودة

قالت الدكتورة سالى أبو السعود المدير الطبي لمستشفى السلام الدولي بالتجمع الخامس، إن مستشفى السلام الدولي التي تتبع مجموعة الميدا للرعاية الصحية، صرح طبي كبير ومميز وبها 7 مراكز متخصصة يتمثل أهمها في مركز القلب والرعايات المركزة.

أوضحت أبو السعود في تصريحات على هامش جولة بالمستشفى أن المستشفى تقدم الرعاية الطبية بأفضل معايير الجودة، وجميع العاملين بالمستشفى تم اختيارهم ليكونوا من أفضل العناصر الطبية بالمنشآت الطبية، لافته إلى أن مجموعة مستشفيات السلام الدولي تتبع وتطبق كافة معايير الجودة بالمستشفى منذ أن بدأت العمل في مارس من العام الجاري.

وأشارت إلى أن المستشفى بها 20 سرير رعاية مركزة و38 سرير داخلي، وتم تجهيز غرف العمليات بأفضل وأحدث الأجهزة المتطورة، لافته إلى أنه جميع الخدمات التي يحتاجها المريض متواجدة بالمستشفى، وهي مستشفى متخصصة بها أكثر من 40 تخصص طبي من أهم التخصصات الطبية في التي عليها اقبال كبير.

وأكدت أن المستشفى تقدم الخدمة الطبية للمصريين والعرب والأجانب، ويتم توفير كافة سبل الراحة والاسترخاء للمرضي، كما تحتوى المستشفى على ثلاث سنوات من الغرف العادية والمتوسطة والفندقية، كما أنها تشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية من خلال تواجد عدد من سيارات الإسعاف لخدمة المواطنين، موضحة أن نسبة المرضى الأجانب بالمستشفى وصلت إلى 20% من العملاء سواء اجانب أو مصريين.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهلة بدر مدير الجودة بمجموعة الميدا الطبية، أن المستشفى حاصلة على الاهتمام من اللجنة القومية المشتركة وهي أعلى جهة تقرر جودة المستشفيات الصحية على مستوى العالم ويوجد في مصر ما يقرب من 16 مستشفى ومؤسسة فقط حصلوا على ذلك الإعتماد منهم 4 مستشفيات تتبع مجموعة الميدا.

وأوضحت بدر في تصريحات صحفية على هامش الجولة الصحفية بالمستشفى أن مستشفيات السلام الدولي جميعها حصلت على ذلك الإعتماد، لافته إلى انه يتم خضوعها للتقييم طوال الوقت للحصول على هذه افضل الشهادات المعتمدة.