الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين جراء انقلاب موتوسيكل بالعياط

أسعاف - ارشيفية
أسعاف - ارشيفية

شهدت منطقة العياط بالجيزة إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى منطقة العياط وعلي الفور انتقل رجال الإسعاف للمكان وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق، ما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

منطقة العياط اصابة شخصان انقلاب موتوسيكل غرفة عمليات النجدة حوادث الدستور

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