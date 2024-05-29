الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. بايرن ميونخ يعين فينسنت كومباني مديرًا فنيًا حتى 2027

فينسنت كومباني
فينسنت كومباني

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعيين البلجيكي فينسنت كومباني، في منصب المدير الفني للفريق، خلفًا لتوماس توخيل، والذي رحل عن النادي مؤخرًا.

ورحل توماس توخيل عن منصب المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بعد نهاية موسمه المحلي بخسارة لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن وكذلك خسارة كأس ألمانيا والأوروبي بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد، ليرحل توخيل وفقًا لما أعلنه في وقت سابق من الموسم.

ونشر نادي بايرن ميونخ بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التوقيع مع فينسنت كومباني في منصب المدير الفني للفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وعلى الرغم من هبوطه مع فريق بيرنلي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، للدرجة الأولى "التشامبيونشيب، إلا أن إدارة بايرن ميونخ قررت منح الثقة لكومباني.

ويمتد عقد كومباني مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2027.

وقال كومباني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أتطلع للتحديات المقبلة مع بايرن ميونخ، إنه شرف كبير أن أعمل مع هذا النادي، بايرن ميونخ مؤسسة كرة قدم عالمية".

وأضاف: "بالنسبة لي كمدرب، يجب أن تقف في المكان الذي تتواجد فيه كإنسان، أنا أحب الاستحواذ على الكرة وأن يكون فريقي قادرًا على الإبداع وكذلك اللعب بأسلوب هجومي في الملعب وشجاع؛ أنا أتطلع لأكثر الأشياء الرئيسية والعمل مع اللاعبين وبناء فريق فعندما يوضع الأساس يأتي النجاح".

ومن جانبه، قال يان كريستيان ديرسين، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ: "جميعنا في النادي متفقين أن فينسنت كومباني هو المدرب المناسب لبايرن، ونتطلع كثيرًا للعمل معه".

وأكمل: "ماكس إبريل وكريستوف فرويند لا يستسلمان وعملا بدقة من أجل إيجاد مدرب سيحب قيادة بايرن ميونخ للنجاح والتطور بأفكار جديدة، فينسنت كومباني يمثل العمل الجماعي وروح الفريق التي نحتاجها".

بايرن ميونخ فينسنت كومباني توماس توخيل الدورى الألماني دوري ابطال اوروبا

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