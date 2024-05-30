الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 30 مايو 2024

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال  اليوم، مع وجود بعض التغيرات الطفيفة لعدة قروش لن تؤثر بأي حال من الأحوال على القيمة الكلية للعملة عند تغيير من البنوك المصرية والأجنبية.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30  مايو 2024، وفق معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري 
12.6514 جنيه للشراء 12.6887 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في معاملات البنك الأهلي المصري 
12.63 جنيه للشراء 12.66 جنيه للبيع. 
سعر الريال السعودي في معاملات بنك مصر 
12.63 جنيه للشراء 12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في معاملات بنك الإسكندرية 
12.62 جنيه للشراء  12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في معاملات بنك القاهرة 
12.65 جنيه للشراء 12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في معاملات بنك قناة السويس
12.66 جنيه للشراء 12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في معاملات البنك التجاري الدولي  CIB

12.56 جنيه للشراء 12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي

استقرار ملحوظ للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.266 دولار لكل ريال سعودي. 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

دولار أمريكى
 47.4502 جنيه للشراء 47.5877 جنيه للبيع.
يورو
51.6116  جنيه للشراء 51.7802 جنيه للبيع.
جنيــه إسترليـنى
60.6271  جنيه للشراء 60.8219 جنيه للبيع.
دولار كنـدى
34.8156 جنيه للشراء 34.9268 جنيه للبيع.
كرون دانمركى
6.9179 جنيه للشراء 6.9390 جنيه للبيع.
كرون نرويجى
4.5255 جنيه للشراء 4.5395 جنيه للبيع.
كرون ســويدى
4.5038 جنيه للشراء 4.5174 جنيه للبيع.
فرنك سويسرى
52.0916 جنيه للشراء 52.2655 جنيه للبيع.
100 ين يابانى

30.2423 جنيه للشراء 30.3358 جنيه للبيع.

دينــار كويتى
154.7071 جنيه للشراء 155.2060 جنيه للبيع.
درهم إماراتى
12.9172 جنيه للشراء 12.9575 جنيه للبيع.
دولار اســـترالى
 31.6066 جنيه للشراء 31.7077 جنيه للبيع.
دينــار البحــرين
125.8560 جنيه للشراء 126.2341 جنيه للبيع.
ريـــال عمـــانى
123.2473 جنيه للشراء 123.9263 جنيه للبيع.
ريـــال قطــــرى
 13.0143 جنيه للشراء 13.0585 جنيه للبيع.
دينـار اردنـى
 66.9067 جنيه للشراء 67.1479 جنيه للبيع.
يوان صينى
6.5488 جنيه للشراء 6.5681 جنيه للبيع.

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