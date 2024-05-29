الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

فوج من حجاج القرعة
فوج من حجاج القرعة - آرشيفية

واصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1445هـ/ 2024 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1445 هـ.. وتزامنًا مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم الموافق 29/5/2024 لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

وزارة الداخلية بسفر حجاج بيت الله الحرام توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام بعثة القرعة مطار القاهرة الدولي

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